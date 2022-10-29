Маск пообещал восстановить приостановленные по сомнительным причинам аккаунты в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил в пятницу, что учетные записи пользователей социальной сети Twitter, действие которых было приостановлено по сомнительным причинам, будут восстановлены, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все те, чьи [аккаунты] были приостановлены по незначительным или сомнительным причинам, будут освобождены из тюрьмы Twitter", - написал бизнесмен в ответ на пост Михайлы Питерсон, которая спросила, может ли предприниматель восстановить ее отцу доступ к аккаунту. "Илон Маск, можешь вернуть сюда моего папу Джордона Петерсона и проследить, что он не проводит все время в Twitter?", - написала она на своей странице в соцсети.

В четверг Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Среди ожидаемых с его приходом нововведений - отмена практики постоянной блокировки пользователей. Маск уже объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. Пока же он пообещал не принимать серьезных решений в этой области.