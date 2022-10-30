Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в конгресс

Президент США Джо Байден в штате Делавэр досрочно проголосовал на промежуточных выборах в американский конгресс, сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

После выборов он заявил журналистам, что "собирается объехать всю страну".

"Я собираюсь провести остаток времени (до выборов - ИФ), доказывая, что это не референдум, а выбор, фундаментальный выбор, выбор между двумя очень разными видениями страны", - сказал Байден.

В ходе промежуточных выборов 8 ноября должны быть избраны все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.