Блинкен призвал все заинтересованные стороны вернуться к реализации зерновой инициативы

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все стороны соглашения по вывозу зерна из украинских черноморских портов вернуться к его выполнению, сообщил американский госдепартамент, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией своего участия в рамках черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать осуществление этой важнейшей инициативы по спасению жизней", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.