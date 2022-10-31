База для бомбардировщиков B-52 США будет построена на севере Австралии в 2026 году

США планируют построить военную авиабазу для шести ядерных бомбардировщиков B-52 на севере Австралии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщила в понедельник вещательная корпорация ABC.

Уточняется, что военный объект будет располагаться рядом с базой военно-воздушных сил (ВВС) Австралии Тиндал в 320 км к юго-востоку от Дарвина.

Ожидается, что на нем появится «оперативный центр управления эскадрильи B-52, инфраструктура для ремонта и технического обслуживания самолетов, летное поле и стоянка».

По данным ABC, основные строительные работы на военной базе будут завершены к концу 2026 года.