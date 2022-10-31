Закон о снижении инфляции в США усилит торговый разрыв с ЕС

Угроза торговой войны между США и Европейским союзом (ЕС) усилилась из-за американского закона о снижении инфляции, который, по мнению европейских лидеров, приведет к потери многомиллиардных контрактов и рабочих мест. Об этом в понедельник сообщает газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению Берлина и Парижа, ЕС не может бездействовать, когда США проводят "нечестную политику", которая может обернуться убытками сообщества на общую сумму $370 млрд, отмечает издание. Принятый на днях за океаном закон предусматривает снижение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США, и в целом побуждает население покупать американскую продукцию (план "Покупай американское").

Европейские страны могут в связи с этим "подать жалобу во Всемирную торговую организацию", сообщили в газете.

На этой неделе состоится первое заседание недавно сформированной рабочей группы ЕС-США для рассмотрения проблем, возникших из-за закона об инфляции. Как указывают американские СМИ, встреча станет проверкой на прочность "трансатлантической перезагрузки" президента Джо Байдена. Ее неудача может поставить под вопрос еще более важную цель Белого дома - экономическую изоляцию Китая.