Байден заявил о получении нефтяными компаниями США рекордных доходов

Американские нефтяные компании получают рекордную прибыль на фоне ситуации на мировом энергетическом рынке, но не выполняют при этом свои обязательства по поддержке американского народа, отказываясь снижать цены на топливо в стране. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства инвестировать в Америку, поддерживать американский народ. Одна за другой крупнейшие нефтяные компании отчитались о рекордной прибыли, и это не просто честное вознаграждение за работу, которую они делают, <...> это насколько высокие прибыли, что в это трудно поверить", - подчеркнул он.

"Но вместо того, чтобы увеличить инвестиции в Америку или же улучшить ситуацию для американских потребителей, они направляют свои сверхприбыли акционерам", - возмутился Байден.