США предлагают Ким Чен Ыну провести встречу без предварительных условий

Администрация Соединенных Штатов продолжает предлагать лидеру КНДР Ким Чен Ыну и его представителям провести без предварительных условий встречу по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, но Пхеньян не проявляет к этому интереса. Об этом заявил в пятницу на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы должны относиться к провокациям [КНДР с ракетными пусками] серьезно. Именно поэтому мы продолжаем повторять наше предложение встретиться с господином Ким [Чен Ыном] и [представителями] его режима без предварительных условий, чтобы попытаться обсудить дипломатический путь к денуклеаризации [полуострова]. Но также, откровенно говоря, именно поэтому мы должны продолжать быть уверенными в том, что у нас есть оборонительный потенциал, готовый к применению, именно из-за растущей агрессивности Северной Кореи", - сказал он.

Соединенные Штаты, продолжил он, "очевидно, по-прежнему глубоко обеспокоены почти ежедневными провокациями со стороны Пхеньяна". "Все это ведет к еще большей нестабильности и отсутствию безопасности на полуострове и в регионе. И это абсолютно не нужно. Мы осудили эти провокации именно по этой причине", - сказал официальный представитель Белого дома.