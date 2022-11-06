Помощник госсекретаря США 6-11 ноября посещает Туркменистан, Узбекистан и Казахстан

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посещает Туркменистан, Узбекистан и Казахстан 6-11 ноября, он обсудит вопросы, касающиеся развития торговли. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье американским внешнеполитическим ведомством, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Лу "посетит Туркменистан, Узбекистан и Казахстан 6-11 ноября для укрепления приверженности США независимости, суверенитету и территориальной целостности этих стран, а также достижению <...> общих целей: процветания, безопасности и демократии в Центральной Азии".

В Туркмении Лу встретится с теми, кто участвовал в "программах обменов", а также с должностными лицами республики, чтобы обсудить "партнерство по ряду двусторонних и региональных вопросов". В Узбекистане у помощника госсекретаря США запланированы контакты с должностными лицами и "представителями гражданского общества, культурных объединений". Лу выразит поддержку со стороны Вашингтона "расширению прав женщин", а также "свободе вероисповедания и убеждений".

В Казахстане помощник руководителя Госдепартамента обсудит "экономическую стабильность Центральной Азии" с представителями бизнеса. Кроме того, Лу встретится с "лидерами гражданского общества, чтобы поддержать их жизненно важную роль в строительстве будущего Казахстана".