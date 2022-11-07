Twitter введет платную верификацию после промежуточных выборов в США

Компания Twitter приняла решение не вводить плату за подтверждение подлинности учетной записи в одноименной социальной сети до промежуточных выборов в США, которые пройдут 8 ноября. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, ряд сотрудников компании в служебной переписке выразили обеспокоенность тем, что значительное число пользователей будет иметь возможность приобрести значок верификации и распространять недостоверную информацию перед выборами. "Мы приняли решение перенести запуск [платной верификации] на 9 ноября, после выборов", - приводит издание ответ одного из ответственных за работу над данным проектом работников.

На этой неделе новый владелец компании Илон Маск предложил взимать $8 в месяц за подтверждение подлинности учетной записи в Twitter. По мнению предпринимателя, такая опция "уничтожит ботов", вдвое сократит количество рекламы на платформе, а также позволит пользователям с подтвержденными аккаунтами публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи, обеспечивая приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам. После верификации - проверки подлинности страницы - рядом с именем пользователя появляется значок голубого цвета. По правилам платформы для прохождения проверки страница должна быть активной и "связанной с хорошо известным человеком или брендом".

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.