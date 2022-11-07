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Трамп может 7 ноября объявить об участии в выборах президента

США Материалы 7 ноября 2022 21:58 (UTC +04:00)
Трамп может 7 ноября объявить об участии в выборах президента

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Экс-президент США Дональд Трамп обсуждает со своими советниками возможность объявления об участии в выборах главы государства в 2024 году на митинге своих сторонников в штате Огайо вечером в понедельник, 7 ноября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники в окружении Трампа.

Ранее ожидалось, что Трамп объявит о планах участвовать в борьбе за Белый дом после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Некоторые источники называли в качестве даты такого объявления 14 ноября.

Митинг сторонников Трампа в Огайо начнется в 20:00 по местному времени (04:00 мск вторника). Экс-президент неоднократно намекал на готовность баллотироваться на выборах в 2024 году, однако пока официально об этом не объявлял.

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