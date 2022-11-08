Байден поздравил Нетаньяху с победой на выборах в Израиле

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером израильской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила в понедельник газета Yedioth Ahronoth, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, американский президент поздравил израильского политика с победой на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах. В общей сложности беседа продолжалась восемь минут, сообщает издание.

Байден заверил Нетаньяху, что его приверженность Израилю остается непоколебимой, и выразил надежду на то, что две страны "будут вместе творить историю" в дальнейшем, пишет Yedioth Ahronoth. Со своей стороны Нетаньяху заявил, что надеется на достижение новых мирных соглашений для Израиля и подтвердил свою приверженность альянсу с США, указывает газета.

Позднее Белый дом подтвердил информацию о разговоре Байдена с Нетаньяху. "Президент поговорил с ним сегодня <...>, чтобы поздравить его с победой его партии и дать высокую оценку свободным и честным выборам в Израиле", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.