Более 40 млн американцев досрочно проголосовали на выборах в Конгресс

Количество американцев, досрочно проголосовавших на выборах в Конгресс, превысило 40 млн человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник телеканал NBC.

При этом общее количество зарегистрированных избирателей в США составляет около 151 млн человек.

Досрочное голосование осуществлялось на избирательных участках и по почте. Первым способом проголосовали около 18 млн человек, вторым - около 22 млн человек. Из них около 45% участников досрочного голосования составили демократы, 35% - республиканцы, 20% - независимые избиратели.

Основной день голосования на промежуточных выборах в Конгресс - вторник, 8 ноября.