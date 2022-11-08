Ключевые факторы, влияющие на выбор избирателей в Северной Каролине (ФОТО)

РОЛИ/Trend/- Экономика и вопрос права на аборт будут среди ключевых вопросов, влияющих на выбор избирателей на промежуточных выборах в Северной Каролине.

Об этом сказал Trend в понедельник обозреватель The Atlantic Дэвид А. Грэм в кулуарах брифинга по промежуточным выборам для иностранных журналистов в Роли (Северная Каролина).

«На данный момент в стране наблюдается серьезная инфляция, и люди на это реагируют. Я думаю, что вопрос права на аборт также является важным фактором, особенно для демократов. Некоторые люди в Северной Каролине обеспокоены контролем над оружием, некоторые — правом на аборт, некоторые — инфляцией. Кроме того, на выбор людей влияет и региональный фактор. В городах люди более либеральны, а в сельской местности - консервативны и более склонны к республиканцам. У многих жителей сельской местности более низкий уровень образования. А образование, как правило, делает людей в этой стране более либеральными», — пояснил он.

Грэм считает, что явка молодых избирателей очень важна для демократов.

«Интерес молодых избирателей к промежуточным выборам невелик. Демократы прилагали усилия, чтобы достучаться до них. Не могу предсказать, получится ли привлечь молодёжь к процессу голосования, но если явка молодежи будет низким, это создаст проблемы для демократов», — добавил он.