Трамп заявил, что коммунизм в США наступил около года назад

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что юридическое преследование администрацией Джо Байдена политических соперников говорит о том, что США при демократах уже перешли от социализма к коммунизму. Об этом он заявил в понедельник на митинге своих сторонников в Огайо, где он, как ожидается, объявит о планах бороться за пост президента в 2024 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они (правоохранительные органы - прим. ТАСС) проверили сделки, о которых я уже забыл, - сказал он, комментируя проводимые против него расследования. - Я сказал, что не помню, потому что это было 23 года назад. А они говорят - к нам пришли представители правоохранительных органов из-за сделки, которую мы с вами заключили 23 года назад. Мы уже все перепродали пять раз. Это больные люди, но это то, через что нам приходится проходить. Остановите это, потому что начало коммунизма".

"Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма", - добавил он.

Трамп также заявил, что из-за политики демократов США стали "страной третьего мира".

Экс-президент США начал свое выступление около 20:30 (05:30 GMT+4) по времени Восточного побережья. Как правило, его выступления продолжаются около двух часов.