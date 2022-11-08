В США считают, что энергетические компании Европы завышают цены на американский СПГ

Европейские энергетические компании, закупающие американский сжиженный природный газ (СПГ), продают топливо по завышенным ценам. Об этом заявил помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри, его слова во вторник приводит газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компании, имеющие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и получают маржу на европейском рынке", - сказал Крэбтри.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты "абсолютно преданы идее" помощи Европе в обеспечении ее потребностей в поставках топлива "по доступным для континента ценам"."Поэтому нас беспокоит, что в Европе ведется дискуссия о том, будто мы имеем контроль над маржой, которую компании получают на нашем топливе", - сказал Крэбтри. "Но это совсем не так", - добавил он.

По его словам, помимо обеспечения стабильных поставок США уделяют особое внимание снижению углеродных выбросов, связанных с СПГ, чтобы укрепить позиции этого вида топлива как "решения проблемы энергетической безопасности в ближайшей и среднесрочной перспективе". "Это часть стратегии, которая выведет нас на траекторию чистого нуля (углеродной нейтральности, подразумевающей равномерный баланс между выбросами двуокиси углерода в атмосферу и поглощением ее) к середине века", - утверждает помощник министра.

Ранее в Минэнерго США заявили, что американские власти и производители не несут ответственности за высокую стоимость СПГ в странах ЕС.