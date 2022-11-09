В США начали закрываться участки на промежуточных выборах в Конгресс

В США начали закрываться избирательные участки для голосования на промежуточных выборах в Конгресс. Первыми прием бюллетеней прекратили в 18:00 по времени Восточного побережья США (03:00 9 ноября GMT+4) участки в некоторых округах штатов Индиана и Кентукки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Через час (04:00 GMT+4) закроются участки в штатах Вермонт, Джорджия, Флорида и некоторых других, к 05:00 (GMT+4) прекратится прием бюллетеней в 19 штатах на востоке и в центральной части страны, а также в столичном округе Колумбия, в 06:00 (GMT+4) закроются участки в Нью-Йорке. К 09:00 (GMT+4) последними закроются избирательные участки в штатах Аляска и Гавайи.

Промежуточные выборы в США проходят 8 ноября. На них избирают все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената.