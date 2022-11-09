Рон Десантис остался губернатором Флориды на второй срок

Действующий губернатор Флориды республиканец Рон Десантис одерживает победу на выборах и таким образом оставляет за собой возможность занимать еще четыре года свой пост. Об этом свидетельствуют подсчеты газеты The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, Десантис набирает 58,2% голосов, его соперник от демократов Чарли Крист, возглавлявший штат с 2007 по 2011 годы, - 41,2%.

По информации ряда СМИ, 44-летний Десантис может баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году. Бывший глава американской администрации республиканец Дональд Трамп ранее во вторник отдал свой голос за Десантиса.