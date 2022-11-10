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Республиканцы разочарованы масштабами «красной волны» в выборах

США Материалы 10 ноября 2022 01:02 (UTC +04:00)
Республиканцы разочарованы масштабами «красной волны» в выборах

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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РОЛИ/Trend/ — Проводимые в последние недели опросы до промежуточных выборов в США вероятно, завышают поддержку республиканцев, и поэтому это не объясняет результаты.

Об этом в среду заявил доцент Сэнфордской школы государственной политики Ашер Хильдебранд, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, посвященного промежуточным выборам, состоявшихся 8 ноября

Он прокомментировал причины, по которым республиканцы получили более низкие, чем ожидалось, результаты.

«В последние дни мы наблюдали систематическое предвзятое отношение к демократам. Помимо этого мы также видели, что республиканцы прилагали множество усилий, чтобы провести такого рода опросы, которые теперь используются многими обозревателями и влияют на повествование в СМИ. И эти усилия, похоже, дали свой результат, так как в средствах массовой информации начали появляться новости о том, что республиканцы идут к победе, будет наблюдаться «красная волна» или даже «красное цунами»», — сказал он.

Но этот нарратив был оторван от реальности во многих штатах, где было много избирателей-демократов, добавил Хильдебранд.

«Возможно, они не были поклонниками Джо Байдена, но они были готовы голосовать за демократов, потому что считали, что это лучше, чем альтернативы», — пояснил он.

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