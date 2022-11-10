Трамп назвал промежуточные выборы в США большой победой для себя

Бывший президент США Дональд Трамп считает итоги промежуточных выборов большой победой для себя лично, хотя в целом "в определенной степени разочаровывающими". Об этом он написал в среду в своей социальной сети Truth Social, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя в определенной степени вчерашние выборы были в чем-то разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа - 219 побед и 16 поражений в общем (количество кандидатов, поддержанных Трампом в ходе кампании). У кого когда-либо было лучше?".

Ранее СМИ, выступающих как с прореспубликанских, так и с продемократических позиций, назвал итоги выборов большой неудачей для Трампа, которая может стоить ему выдвижения на пост президента в 2024 году. Поддержанные им кандидаты, хотя большинство из них и добилось успеха, сделали это с минимальным отрывом от демократов. Уверенной победы однопартийцев, которую обещал своим сторонникам и сам Трамп, не произошло, подсчет голосов продолжается. Все это может подорвать уверенность республиканцев в том, что политик будет наилучшим кандидатом на должность главы государства.

Кандидат Трампа Мехмет Оз потерпел поражение в ключевом для контроля над Сенатом штате - Пенсильвании. Американские СМИ утверждают, что экс-президент пришел от этого "в ярость".