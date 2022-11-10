Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году

Американский лидер Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Он отметил, что не собирается менять свой курс в оставшиеся чуть более чем два года правления страной, несмотря на демонстрацию населением на прошедших выборах своего разочарования положением дел.

"Ничего. Они еще только узнают, что мы делаем. Чем больше они будут знать о том, что мы делаем, тем больше будет поддержки", - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, что он планирует изменить в своей политике.