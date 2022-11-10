Япония и США начали учения с участием 36 тыс. человек, 30 кораблей и 370 самолетов

Япония и США начали в четверг учения Keen Sword, в которых принимают участие 36 тыс. военнослужащих, а также задействованы 30 кораблей и 370 самолетов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не просто партнеры в области обороны, мы - друзья и соседи, укрепляющие оборону Японии и упрочивающие связи", - говорится в сообщении командования региональных американских вооруженных сил, опубликованном по случаю начала маневров.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны, в учениях, которые продлятся до 19 ноября, примут участие 26 тыс. японских военнослужащих, а также 10 тыс. солдат армии США, в том числе из подразделений Космических сил. Кроме того, как ожидается, в маневрах будут задействованы 20 японских и 10 американских кораблей, 250 японских и 120 американских самолетов.

Учения проходят в районе отдаленных японских островов к юго-западу от основной части страны, поскольку Токио и Вашингтон обеспокоены нарастающей военной активностью Китая в этой зоне. Маневры, как заявили в Минобороны Японии, направлены на повышение операционного потенциала военных.

В ходе учений планируется отработать проведение десантных, наземных, военно-морских и воздушных операций, а также совместное решение вопросов в сфере логистического обеспечения и кибербезопасности.

Маневры Keen Sword проводят раз в два года. На этот раз к ним присоединятся Австралия, Великобритания и Канада, которые направили четыре корабля и два самолета.