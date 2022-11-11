Президент США встретится с лидерами Японии и Южной Кореи 13 ноября

Президент США Джо Байден в воскресенье, 13 ноября, встретится в Камбодже с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. Об этом свидетельствует распространенный в четверг пресс-службой Белого дома график американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент проведет двусторонние встречи, а также трехстороннюю встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем с целью продолжить укреплять трехстороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, в особенности в том, что касается наших совместных усилий, направленных на то, чтобы справиться с текущей угрозой, которую представляют незаконные программы КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в тексте.

Ранее о том, что Байден встретится с лидерами Японии и Южной Кореи и обсудит с ними ситуацию вокруг КНДР, сообщал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Байден в четверг отправляется в зарубежное турне, в рамках которого он посетит Египет, где примет участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), а также Камбоджу, где состоятся саммит США - АСЕАН и саммит стран Восточной Азии. После этого президент США отправится в Индонезию на саммит Группы двадцати (G20).