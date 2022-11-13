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В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала

США Материалы 13 ноября 2022 11:55 (UTC +04:00)
В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала

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Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на участников проходившего вечером в субботу уличного карнавала в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Об этом в субботу сообщила пожарная служба мегаполиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Транспортное средство, по полученным данным, проехало через толпу участников уличного карнавала. Шестеро пациентов (30-50 лет) были осмотрены и доставлены [в больницу]с не угрожающими их жизням увечьями", - говорится в сообщении пожарных, размещенном в Twitter.

По данным газеты Los Angeles Times, в карнавале участвовали сотни человек, и некоторые из них были вынуждены спасаться бегством после происшествия. Наезд на участников процессии, по данным полиции, совершил водитель автомобиля Porsche Cayenne. Он скрылся с места происшествия, пока полиция его не задержала, однако правоохранителям удалось обнаружить автомобиль злоумышленника.

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