США, Южная Корея и Япония призвали укреплять расширенное сдерживание КНДР

Республика Корея и Япония выступают за укрепление расширенного сдерживания КНДР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Камбодже.

Как указывает агентство, в совместном заявлении "содержится призыв к укреплению расширенного сдерживания" КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также заявил, что трехстороннее сотрудничество Сеула, Токио и Вашингтона является "бастионом мира и стабильности" в регионе.

Кроме того, Yonhap отмечает, что Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден подтвердили готовность задействовать "превосходящие силы" в случае применения Пхеньяном ядерного оружия.