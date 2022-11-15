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В работе сервисов Google произошел сбой в США и Канаде

США Материалы 15 ноября 2022 00:08 (UTC +04:00)
В работе сервисов Google произошел сбой в США и Канаде

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Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в США и Канаде. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проблемы зафиксированы в работе поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail, облачного хранилища Google Drive и сервиса видеоконференций Google Meet.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США и Канады, незначительное число жалоб также зафиксировано в Бразилии.

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