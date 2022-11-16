Байден после инцидента в Польше начал экстренную встречу с мировыми лидерами на Бали

Президент США Джо Байден и другие мировые лидеры проводят на Бали экстренную встречу в связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной, где, как утверждается, упала ракета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В переговорах, помимо Байдена, принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.