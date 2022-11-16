Предварительная информация оспаривает утверждения о ракетном ударе РФ по Польше - Байден

Предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все", - сказал он, отвечая на вопрос, "не слишком ли рано говорить, что ракета была выпущена из России".

"С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим", - добавил американский лидер. Он общался с журналистами на полях саммита Группы двадцати по итогам встречи с рядом мировых лидеров, созванной в связи с инцидентом в Польше.