Байден не отреагировал на объявление Трампа об участии в выборах

Американский лидер Джо Байден заявил, что у него нет какой-либо реакции на объявления экс-президента страны Дональда Трампа о решении участвовать в борьбе за пост главы государства на выборах в 2024 году. Об этом сообщил в среду пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении, сотрудник пресс-пула спросил о реакции на заявление Трампа у Байдена и находившегося в тот момент рядом с ним французского президента Эмманюэля Макрона. По словам журналиста, лидеры двух стран переглянулись и едва заметно улыбнулись. "Не то чтобы", - сказал Байден. Макрон на вопрос отвечать не стал.

До этого Байден на своей странице в Twitter написал, что "Дональд Трамп подвел Америку". К посту глава Белого дома прикрепил короткое видео. В начале записи показывается отрывок из выступления Трампа, где он говорит об успехах своей администрации, а далее приводится перечень экономических и иных проблем, к которым, по мнению демократов, привело президентство республиканца.