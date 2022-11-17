Глава Минфина США на фоне банкротства биржи FTX призвала усилить надзор над крипторынками

Министр финансов США Джанет Йеллен на фоне банкротства криптовалютной биржи FTX призвала к более тщательному надзору за криптовалютными рынками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Недавний крах крупной криптовалютной биржи и неприятные последствия, к которым он привел для держателей криптовалютных активов и инвесторов, демонстрируют необходимость более эффективного надзора за криптовалютными рынками", - говорится в распространенном в среду письменном заявлении Йеллен.

"В том, что касается финансовой стабильности, последствия этих событий на криптовалютных рынках были небольшими, но в недавнем докладе Совета по надзору за финансовой стабильность под руководством Минфина предупреждалось, что дальнейшее сращивание традиционной финансовой системы и криптовалютных рынков может создать более весомые причины для беспокойства относительно финансовой стабильности", - отметила при этом министр.