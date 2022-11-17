Байден поздравил республиканцев с получением большинства в Палате представителей США

Президент США Джо Байден в среду поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США, заявил о готовности взаимодействовать с ними, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поздравляю лидера [республиканцев в нижней палате Кевина] Маккарти с получением большинства", - говорится в письменном заявлении президента США. Демократ Байден заверил, что "готов работать с республиканцами Палаты представителей над достижением результатов во благо" простых американцев.

По мнению Байдена, состоявшиеся на прошлой неделе промежуточные выборы "показали силу и устойчивость американской демократии". "Было [продемонстрировано] решительное неприятие политического насилия, запугивания и тех, кто отрицает [итоги] выборов. Было решительно заявлено, что в Америке преобладает воля народа", - добавил глава государства. По его словам, на выборах американцы ясно дали понять, что они видят необходимость в снижении роста цен в стране, защите права выбора и сохранении демократии.