Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Байден поздравил республиканцев с получением большинства в Палате представителей США

США Материалы 17 ноября 2022 05:31 (UTC +04:00)
Байден поздравил республиканцев с получением большинства в Палате представителей США

Читайте Trend в

Президент США Джо Байден в среду поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США, заявил о готовности взаимодействовать с ними, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поздравляю лидера [республиканцев в нижней палате Кевина] Маккарти с получением большинства", - говорится в письменном заявлении президента США. Демократ Байден заверил, что "готов работать с республиканцами Палаты представителей над достижением результатов во благо" простых американцев.

По мнению Байдена, состоявшиеся на прошлой неделе промежуточные выборы "показали силу и устойчивость американской демократии". "Было [продемонстрировано] решительное неприятие политического насилия, запугивания и тех, кто отрицает [итоги] выборов. Было решительно заявлено, что в Америке преобладает воля народа", - добавил глава государства. По его словам, на выборах американцы ясно дали понять, что они видят необходимость в снижении роста цен в стране, защите права выбора и сохранении демократии.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости