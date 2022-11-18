База США в районе нефтяного месторождения в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам. Об этом сообщил телеканал Syria со ссылкой на очевидцев, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По их данным, на американском военном объекте раздалось несколько взрывов, а затем вспыхнул пожар. Сведений о возможных потерях не приводится. В небе над базой и ее окрестностями барражируют вертолеты, которые ведут поиск нападавших.

Последний раз атака на американскую базу была предпринята 23 октября. Тогда вертолеты ВВС США нанесли в ответ удары по позициям шиитских отрядов в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.

Ранее в четверг поступили сообщения о гибели двух шиитских бойцов в результате атаки неизвестного беспилотника на их лагерь в Дейр-эз-Зоре.