Трамп отказался взаимодействовать со спецпрокурором для расследования штурма Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп назвал назначение спецпрокурора, который будет проводить расследование ряда связанных с ним дел, неприемлемым и отказался сотрудничать, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это неприемлемо, эта так несправедливо, политизировано. Я не собираюсь в этом участвовать. Я не собираюсь это принимать", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Он отметил, что "не сделал ничего плохого" и выразил надежду, что у Республиканской партии "хватит мужества бороться с такими инициативами".

"Это худшая политизация правосудия в нашей стране", - подчеркнул экс-президент.

В свою очередь назначенный на должность спецпрокурора Джек Смит в своем заявлении пообещал "быстро и тщательно провести расследование", а также "вынести независимое суждение".

Накануне министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования по делу экс-президента Дональда Трампа.

В указе говорится, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".

Помимо этого, спецпрокурору поручено расследование ситуации с документами по вопросам национальной обороны, найденными в имении Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, а также "любых вопросов, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате этого расследования".

Ранее Трамп объявил, что будет участвовать в президентской кампании 2024 года. Его выдвижение вызвало неоднозначную реакцию в Республиканской партии США.