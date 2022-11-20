В Twitter восстановили страницу Дональда Трампа

Страница бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter была восстановлена сразу после объявления предпринимателем Илоном Маском в субботу о разблокировке аккаунта политика в этой социальной сети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На странице Трампа, созданной в марте 2009 года, сохранились все записи республиканца. Последнее сообщение датируется 8 января 2021 года.

Изменения в доступе к профилю произошли сразу после заявления Маска. "Люди высказались. Трамп будет восстановлен", - написал новый владелец компании Twitter в одноименной соцсети.