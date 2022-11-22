США признают право Турции на самооборону - Белый дом

Турция сталкивается с террористической угрозой на своей южной границе и имеет законное право на самооборону. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя удары ВС Турции по объектам террористов YPG/PПK на севере Ирака и Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турция продолжает сталкиваться с террористической угрозой, особенно на юге страны. Конечно, они имеют полное право защищать себя и своих граждан», - сказал Кирби.