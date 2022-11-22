Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

США признают право Турции на самооборону - Белый дом

США Материалы 22 ноября 2022 23:36 (UTC +04:00)
США признают право Турции на самооборону - Белый дом

Читайте Trend в

Турция сталкивается с террористической угрозой на своей южной границе и имеет законное право на самооборону. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя удары ВС Турции по объектам террористов YPG/PПK на севере Ирака и Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турция продолжает сталкиваться с террористической угрозой, особенно на юге страны. Конечно, они имеют полное право защищать себя и своих граждан», - сказал Кирби.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости