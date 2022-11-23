Трамп призвал провести повторные выборы в Аризоне

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп призвал провести повторные выборы в штате Аризона. Соответствующую запись Трамп опубликовал во вторник в своей соцсети Truth Social, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эти выборы были позором. Когда республиканцы подготовили все к Дню выборов и затем, когда это произошло, республиканские машины [по обработке голосов] были сломаны, - отметил политик. - Следует как минимум провести повторные выборы в Аризоне".

Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Республиканцы показали умеренные результаты, хотя большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали их убедительную победу. Подсчет голосов продолжается, однако, согласно прогнозу ведущих американских СМИ, Республиканская партия США получает большинство в Палате представителей. По оценке телекомпании CNN, в настоящее время республиканцы обеспечили себе 218 из 435 мест в нижней палате, а демократы - 208. Контроль над Сенатом, согласно прогнозам, сохранят демократы.