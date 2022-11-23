В Вирджинии произошла стрельба в магазине Walmart, есть жертвы

Неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Вирджиния). Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, злоумышленник, предположительно, мертв. Правоохранители заявили, что получили сообщения о нескольких погибших и раненых. Информации о точном количестве жертв на данный момент нет.

В то же время сообщается, что количество погибших не превышает 10 человек.

Звонок с сообщением о стрельбе поступил правоохранителям в 22:12 по местному времени.