Bloomberg: Закон США о снижении инфляции увеличил разногласия между странами ЕС

Американский закон о снижении инфляции увеличил разногласия между странами Евросоюза и может привести к расколу трансатлантического единства. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот закон подразумевает снижение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий и в целом побуждает население покупать американскую продукцию (план "Покупай американское"). Германия и Франция, самые экономически сильные страны ЕС, считают, что этот закон является протекционистским и негативно влияет на европейскую промышленность.

По данным Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что действия президента Франции Эмманюэля Макрона в ответ на меры правительства США "приведут к новой трансатлантической торговой войне". Макрон призывает европейские страны бороться с "нечестной политикой" США и принять аналогичный закон "Покупай европейское", что, как считает Шольц, "будет стратегической ошибкой".

Ранее Bloomberg писал, что этот американский закон станет проверкой на прочность "трансатлантической перезагрузки" Джо Байдена, а неудача в разрешении конфликта может поставить под вопрос еще более важную цель Белого дома - экономическую изоляцию Китая.

Ключевым положением принятого в США закона являются налоговые льготы, стимулирующие потребителей приобретать электромобили. Согласно новым формулировкам, такие льготы, предполагающие предоставление налоговых вычетов на сумму до $7,5 тыс., будут распространяться лишь на покупателей авто, которые собраны в США и в которых установлены аккумуляторы, произведенные с использованием американских компонентов.

Принятый в США закон вызвал острую критику со стороны большого количества стран. Так, по данным Politico, Франция и Германия требуют от США смягчения принятых мер, нарушающих, по их мнению, рыночные принципы. Опасения в связи с законом высказывали и в Японии. Так, министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура во время визита в США в начале сентября отметил, что принятый в США закон может нарушать международные правила.