Пентагон подтвердил ракетный обстрел базы в провинции Хасеке

Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на контролируемой американскими военнослужащими базе в районе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке подверглись ракетному обстрелу, никто не пострадал. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

В документе отмечается, что в 00:31 мск субботы "две ракеты были выпущены по коалиционным силам на патрульной базе США в Эш-Шаддади". "В результате атаки никто не пострадал, не был нанесен ущерб базе или имуществу коалиции. Сирийские демократические силы провели осмотр места падения ракет и обнаружили третью неразорвавшуюся ракету", - отметили в пресс-службе.

"Атаки такого рода ставят под угрозу силы коалиции и гражданское население, подрывают с таким трудом достигнутые стабильность и безопасность в Сирии и регионе", - сказал официальный представитель СЕНТКОМ Джо Буччио.

Как сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen, несколько взрывов прогремели недалеко от контролируемой военнослужащими США базы. По информации источника канала, неподалеку от этого военного объекта упали четыре ракеты. Информация о том, откуда были выпущены снаряды не уточняется. В небо над Эш-Шаддади были подняты беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые барражировали над местностью.