Вашингтон назвал ложными утверждения о том, что США наживаются на поставках СПГ в Европу

Вашингтон не согласен с заявлениями о том, что США наживаются на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Американские власти считают подобные утверждения ложными. Об этом, как передает Trend, пишет ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Чиновник добавил, что Штаты более чем в два раза нарастили экспорт СПГ в Европу в сравнении с прошлым годом.

Благодаря СПГ страны Европы смогли заполнить хранилища в преддверии зимы, считает представитель США.

«В действительности США мобилизовали [поставки] СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме. Это как раз то, что происходит», — опроверг сообщения о наживе на Европе чиновник.

«Американский СПГ экспортируется в Европу в рамках прозрачных долгосрочных контрактов» с иностранными компаниями, несколько из которых являются европейскими», — резюмировал представитель американского правительства.