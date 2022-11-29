В Вашингтоне заявили, что взгляды США и ЕС в отношении Китая не идентичны

Взгляды США и их европейских партнеров на взаимодействие с Китаем не являются идентичными, однако Вашингтон полагает, что по наиболее важным вопросам имеется общий подход. Об этом заявила в понедельник представитель американской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно же, <...> у Европы свои собственные интересы. Наши взгляды на Китай не идентичны. Но я думаю, что существует твердое убеждение в том, что мы должны придерживаться общего подхода в отношении Китая, и я думаю, что по всем важным вопросам мы так и поступаем", - сказала она на телефонном брифинге, посвященном предстоящим 1 декабря переговорам президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона.

По словам ведущей брифинга, тема "свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона" будет затронута в ходе встречи двух лидеров.

Макрон направится 29 ноября в Вашингтон с пятидневным визитом для переговоров с Байденом. Как рассказал ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, 30 ноября французский лидер посетит вместе с вице-президентом США Камалой Харрис штаб-квартиру NASA. На 1 декабря запланирована двусторонняя встреча Макрона и Байдена.