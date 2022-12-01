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Маск посетил штаб-квартиру Apple

США Материалы 1 декабря 2022 04:22 (UTC +04:00)
Маск посетил штаб-квартиру Apple

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Илон Маск, владеющий соцсетью Twitter, заявил, что посетил штаб-квартиру компании Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо Тиму Куку за то, что показал мне прекрасную штаб-квартиру Apple", - написал бизнесмен на своей странице в Twitter.

Ранее Маск сообщил, что Apple угрожала удалить приложение Twitter из магазина App Store. Кроме того, он отметил, что Apple почти перестала размещать рекламу на его платформе, задавшись вопросом о том, значит ли это, что в этой компании "ненавидят свободу слова". Предприниматель также организовал на своей странице опрос с целью выяснить мнение пользователей о том, должна ли Apple придать огласке все случаи цензуры в отношении своих пользователей.

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