Маск посетил штаб-квартиру Apple

Илон Маск, владеющий соцсетью Twitter, заявил, что посетил штаб-квартиру компании Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо Тиму Куку за то, что показал мне прекрасную штаб-квартиру Apple", - написал бизнесмен на своей странице в Twitter.

Ранее Маск сообщил, что Apple угрожала удалить приложение Twitter из магазина App Store. Кроме того, он отметил, что Apple почти перестала размещать рекламу на его платформе, задавшись вопросом о том, значит ли это, что в этой компании "ненавидят свободу слова". Предприниматель также организовал на своей странице опрос с целью выяснить мнение пользователей о том, должна ли Apple придать огласке все случаи цензуры в отношении своих пользователей.