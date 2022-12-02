Финляндия может закупить у США ПЗРК Stinger на $380 млн

Госдеп США одобрил продажу Финляндии переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования на сумму $380 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Reuters.

Основными подрядчиками выступят компании Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin, уточняет агентство.

На этой неделе Госдеп уже согласовал поставку Финляндии вооружений на сумму $323 млн. Финляндия может приобрести зенитные ракеты AIM-9 X Block II Sidewinder класса "воздух - воздух" и управляемые авиационные бомбы AGM-154 класса "воздух-земля".