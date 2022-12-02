В Нью-Йорке нашли тело актера "Зеленой Книги" Фрэнка Валлелонга

Полиция Нью-Йорка опознала тело ранее неизвестного мужчины как актера Фрэнка Валлелонга — сына главного героя "Зеленой Книги" и актера, снявшегося в адаптации бестселлера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает издание Deadline.

Тело актера обнаружили в Бронксе — боро (районе) Нью-Йорка — еще в понедельник, 28 ноября. Однако вплоть до четверга он оставался неопознанным — кроме того, полиция не нашла на теле погибшего внешних повреждений, которые могли бы дать причину смерти.

Позднее в погибшем признали актера Фрэнка Валлелонга. В киноадаптации приключений своего отца, Фрэнка Валлелонга — старшего по кличке Тони Болтун, актер сыграл собственного дядю — Руди Валлелонга.

В рамках расследования гибели актера полиция Нью-Йорка также возбудила дело о сокрытии тела.