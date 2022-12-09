В США на заводе произошел взрыв

Взрыв произошел в четверг на заводе по переработке соевых бобов в Маренго (штат Айова), несколько человек пострадали, сообщил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, несколько пострадавших поступили в больницу города Айова-Сити. "В настоящее время мы оцениваем тяжесть травм и оказываем всю необходимую помощь", - приводит телеканал заявление медицинского учреждения.

Пожарные борются с возгоранием, местным жителям, проживающим в непосредственной близости от завода, предписано эвакуироваться. Информации о причине происшествия, а также числе пострадавших и состоянии их здоровья пока не приводится.