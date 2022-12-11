Twitter увеличит допустимое число символов в сообщениях до 4 тыс.

Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter собирается увеличить максимально допустимый размер сообщения с 280 символов до 4 тыс. Об этом сообщил в воскресенье владелец одноименной компании Илон Маск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да", - ответил Маск на вопрос пользователя о том, планирует ли компания увеличить лимит символов. На данный момент размер записи - "твита" - ограничен 280 символами.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Вскоре после этого он анонсировал изменение политики блокировки учетных записей. Так, предприниматель заявил о борьбе со спам-аккаунтами. В то же время в соцсети были разблокированы некоторые учетные записи, действие которых ранее было приостановлено.