Байден намерен посетить ряд стран Африки в следующем году

Президент США Джо Байден в следующем году планирует совершить поездку по нескольким странам Африки, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По их данным, о своих планах президент США намерен объявить на саммите США-Африка на этой неделе.

Администрация Байдена надеется, что объявление о президентском визите в страны Африки послужит четким сигналом о том, что США серьезно настроены на укрепление связей с континентом, отмечает портал.

Байден подчеркнет, что США поддерживают членство Африки в Совете Безопасности ООН, говорится в статье.

Кроме того, по словам собеседников портала, президент США заявит, что хочет, чтобы Африканский союз присоединился к G20 в качестве постоянного члена.