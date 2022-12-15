Сенат США одобрил инициативу о запрете TikTok на рабочих устройствах федеральных ведомств

Американские сенаторы одобрили в среду законопроект, предусматривающий запрет на использование социальной сети TikTok на рабочих электронных устройствах, принадлежащих федеральным правительственным ведомствам США. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту документа, автором которого был сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури), приложение должно быть удалено с рабочих устройств, принадлежащих федеральным ведомствам. Также вводится запрет на его последующее скачивание и использование на этих устройствах.

При этом оговорено несколько исключений, когда соцсеть используется для правоохранительной деятельности, обеспечения национальной безопасности и исследований в области информационной безопасности.

Законопроект, который был одобрен Сенатом единогласно, теперь должна будет рассмотреть Палата представителей Конгресса США, прежде чем он может поступить на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее администрация Байдена и TikTok разработали предварительное соглашение о решении касающихся работы платформы вопросов в области национальной безопасности Соединенных Штатов. Как ожидается, TikTok внесет изменения в систему своего управления и безопасности данных без необходимости продажи платформы владельцем - китайской технологической компанией ByteDance. Стороны по-прежнему обсуждают возможное соглашение.

4 августа 2020 года занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп издал указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с TikTok активов на территории Соединенных Штатов. Позднее Трамп заявил, что дал "предварительное согласие" на приобретение американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает персональные данные пользователей китайским властям.