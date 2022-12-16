Трамп сообщил о выпуске своих электронных коллекционных карточек

"Важное заявление", которое в среду анонсировал бывший президент США Дональд Трамп, оказалось рекламным сообщением о выпуске собственной ограниченной линейки коллекционных карточек в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Коллекция представляет собой серию изображений 45-го президента США. "Эта ограниченная серия карточек показывает искусство моей жизни и карьеры", - написал Трамп в четверг с своей соцсети Truth Social.

Цена одной карточки, как уточнил экс-президент, составляет $99.