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В Атланте в результате стрельбы погибли два подростка

США Материалы 18 декабря 2022 07:32 (UTC +04:00)
В Атланте в результате стрельбы погибли два подростка

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По меньшей мере два подростка погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в Атланте (штат Джорджия). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал FOX 5 Atlanta, ссылаясь на полицию.

По ее данным, инцидент произошел возле жилого комплекса на юго-западе Атланты. Заместитель начальника полиции заявил, что причиной перестрелки стал спор, возникший в социальных сетях между подростками.

Как сообщает телеканал, три подростка, пострадавших в результате стрельбы, были доставлены в местную больницу до прибытия полиции.

Расследование произошедшего продолжается.

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