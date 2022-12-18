В Пентагоне заявили о возможности расширения сотрудничества в разведке между США и Литвой

Представители оборонных ведомств США и Литвы договорились рассмотреть возможности расширения сотрудничества в разведывательной сфере. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, в консультациях, состоявшихся в пятницу, приняли участие заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри и глава оборонного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас. Они "обсудили важность обмена разведывательными данными для информирования лидеров по вопросам, представляющим взаимный интерес". Заместитель главы Пентагона назвал Литву "стратегическим партнером в разведывательной сфере".

Малтри и Анушаускас "договорились рассмотреть темы сотрудничества в будущем в сферах разведки и безопасности, таких как соперничество великих держав и трансграничные вопросы, включая безопасность в Арктике и изменение климата", говорится в документе.